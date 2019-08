Uribe e o FC Porto: «Acho que em Portugal é o maior clube e o que tem melhores adeptos»

Uribe não escondeu a satisfação ao ver confirmada a mudança para o FC Porto e para a Europa . O médio já falou como reforço dos dragões e, em declarações à televisão 'TUDN', assumiu estar ansioso por começar esta nova etapa na carreira, naquele que é para si "o maior clube de Portugal"."É uma equipa muito representativa na Europa e creio que em Portugal é a maior equipa, a que tem os melhores adeptos. Joga sempre torneios internacionais importantes, então isso faz com que a minha carreira cresça, faz com que não seja só sair do América para a Europa, mas sim para uma equipa importante. Não é só ir, é saber para onde ir", referiu, assumindo que o nível agora será outro."Estou muito feliz por esse passo na minha carreira. Sei que agora tenho uma responsabilidade maior, sem querer diminuir o que é o América. Mas acho que são competições que não vivi, como a Liga dos Campeões ou a Liga Europa, que fazem com que o nível agora seja mais alto", admitiu.Depois de semanas de intensas negociações, que o deixaram ansioso, Uribe confidenciou o alívio por tudo ter decorrido da melhor maneira."Se isto se concretizou é porque é algo importante para a minha carreira, por isso estou ansioso. Sempre vimos o que foi saíndo em todos os lados e isso fazia com que ficasse mais ansioso, mas felizmente tudo correu da melhor forma e agora dou este salto importante", concluiu