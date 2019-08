Uribe e um 'h' para dar pinta

Andrés Mateus Uribe Villa. Foi com este nome que o mais recente reforço do FC Porto foi registado há mais de 28 anos em Medellín, na Colômbia. Ora, se é esse o seu nome, qual a razão para ter estampado na camisola azul e branca o nome Matheus? Um simples detalhe, mas que já tinha gerado controvérsia na altura em que se mudou do Atlético Nacional para o América. A explicação passa por uma questão de... gosto. É que o próprio admitiu que o seu nome se escreve sem ‘h’, mas que opta por colocá-lo nas camisolas porque a sua mãe acha que fica mais bonito, lhe dá mais pinta.

Assim sendo, tal como aconteceu durante a sua estada na liga mexicana, Mateus Uribe vai vestir uma camisola com Matheus por cima do número 16. Um nome pelo qual, de resto, já começou a ser tratado pelo FC Porto nas redes sociais do clube.