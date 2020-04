Uribe elogia a humildade de Pepe mas admite: «Às vezes dá umas 'patadas' nos treinos...»

O ambiente no balneário do FC Porto é, segundo Uribe, sempre muito animado e muito graças à presença de Pepe. Os jornalistas colombianos do canal 'Win Sports' perguntaram ao médio se ele tinha confiança para questionar o central português porque ele é tão duro e a resposta teve elogios, mas não só.





"É um ser humano demasiado humilde, sabe o grande que foi como jogador no futebol internacional, sabe a importância que tem para este país. É importante para quem chega ter um jogador como o Pepe, é uma excelente pessoa, posso falar de tudo com ele. Mas nos treinos gosta de pegar, de dar algumas 'patadas'... E o mister gosta disso, porque nos põe a treinar com caneleiras até aos joelhos. Sabe que os treinos são intensos", contou, em jeito de brincadeira, Uribe.Quem também mereceu elogios do médio do FC Porto foi Carlos Queiroz, selecionador colombiano. "Deixou-nos as coisas bem claras: tínhamos de ser mais multifuncionais. O esquema mudou relativamente ao que vinha fazendo Pékerman, mas não é tempo para comparações, estamos a seguir a evolução das coisas. O futebol agora é mais coletivo, independentemente das individualidades que podemos ter", explicou Uribe, completando: "A sua equipa técnica está sempre presente, mandam mensagens e perguntam se estamos bem, como estamos a recuperar. Não estive com eles aqui em Portugal, mas sei que têm visto os nossos jogos. Demonstram sempre grande preocupação, agora nesta fase, mas também antes, se saio com queixas de um jogo ou de um treino. Estão sempre próximos e atentos."