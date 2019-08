Uribe em ‘photo-finish’ para a Rússia

Mesmo confirmando-se o melhor cenário, será difícil que Mateus Uribe consiga treinar- se com o plantel portista na manhã de segunda-feira, dado que terá de cumprir com os passos necessários à formalização do seu vínculo. Tendo em conta que a comitiva portista parte para Krasnodar ao início da tarde, será uma verdadeira entrada ao ‘photo-finish’ caso ainda consiga fazer parte do grupo delineado por Sérgio Conceição. De qualquer forma, e mesmo não sendo crível que entre nos planos para o duelo da 1ª mão, é natural que o FC Porto proceda à sua inscrição junto da UEFA, a par da de Marchesín, para garantir a disponibilidade de mais um centrocampista para a partida decisiva da eliminatória, que terá lugar no dia 13, no Estádio do Dragão.





O registo de 79 jogos e 18 golos ao serviço do América é, no mínimo, promissor. A facilidade de Uribe tanto em ser eficiente no corredor central, como de lateralizar e depois investir sobre a área em diagonais, é potenciada por uma meia distância temível que lhe permite colocar as defesas adversárias em alerta tanto com o pé direito como com o esquerdo. É nesse sentido que, mesmo encaixando claramente no espaço deixado em aberto por Herrera, pode transmitir alguns mecanismos diferentes ao meio-campo dos dragões, tornando-o ameaçador de zonas mais distantes da baliza, o que até agora não acontecia.