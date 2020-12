Uribe: «Equipa comportou-se à altura»

Matheus Uribe mostrou-se satisfeito pela atuação do FC Porto diante do Manchester City, isto numa partida na qual os dragões conseguiram carimbar o apuramento para os 'oitavos' da Champions, algo que para o colombiano era o "principal objetivo".





"Estamos muito contentes por garantir este primeiro objetivo, que era passar esta fase. Não foi possível ganhar o jogo, mas a equipa comportou-se à altura. Defendemos bem, fechámos as linhas e conseguimos segurar o mais importante", começou por apontar, à Eleven Sports.Em análise ao jogo, o colombiano destacou a atuação coletiva, mas elogiou em particular um colega. "Estivemos muito bem. Marchesín fez um jogo incrível. Sabíamos da qualidade do adversário, mas conseguimos aguentar o assalto do City com a nossa qualidade."A fechar, uma palavra para Pepe, que apesar de não estar disponível não deixou de fazer valer a sua influência. "Pepe é o nosso líder. Está sempre a motivar-nos de fora e lá dentro é como um pai no campo pela sua experiência."