Uribe: «Espero estar à altura do clube que represento»

Mateus Uribe chegou na manhã desta segunda-feira a Portugal e, passadas poucas horas, foi oficializado como reforço do FC Porto até 2023 . O novo camisola 16 dos dragões não cabe em si de contente por esta oportunidade e espera cumprir com as expectativas de quem nele apostou."Estou muito feliz, esta oportunidade é um sonho que se está a cumprir para mim. Espero estar à altura do que representa este clube, que é um grande da Europa. Agora é viver, desfrutar e agradecer a este clube pela oportunidade pela forma como me recebeu", começou por dizer o médio, em declarações aos meios do clube azul e branco, sublinhando que o objetivo imediato passa por adaptar-se "o mais rapidamente possível e ajudar o FC Porto em todas as competições".Na hora de se apresentar enquanto jogador, Uribe deixou antever que se trata de um médio com o golo sempre na cabeça. "Sou um jogador de área a área, um médio com muita saída para o ataque, que gosta de estar em posição de marcar, tendo igualmente preocupações defensivas. O mais importante é a atitude, a garra. Vou dar sempre tudo, em cada jogo, com esta camisola", considerou o internacional colombiano, que admitiu já ter falado com dois compatriotas que deixaram saudades no Dragão: "Os jogadores colombianos têm passado pelo FC Porto e deixado marca. Falei com o James e com o Falcao sobre esta linda oportunidade e todos me falaram muito bem deste clube e desta cidade. Espero deixar também uma boa imagem no clube."