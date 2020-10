Uribe e Diaz em isolamento devido a contacto com caso positivo de Covid-19

Mateus Uribe e Luis Díaz estiveram em contacto com uma pessoa infetada com Covid-19 e vão ter de cumprir um período de isolamento profilático. A informação relativa ao médio foi avançada pela Federação Colombiana de Futebol, que emitiu uma nota a dar conta da sua dispensa dos compromissos frente à Venezuela e ao Chile "por prevenção médica". O extremo, que também estava convocado por Carlos Queiroz, encontra-se na mesma situação e ficará igualmente afastado dos dois compromissos da seleção colombiana.





Uribe e Diaz foram opções para o jogo com o Marítimo, no sábado, o que significa que ambos deram negativo no teste de rastreio efetuado na véspera. Ao que tudo indica, o caso positivo com quem tiveram contacto terá sido conhecido apenas este domingo.Víctor Cantillo, do Corinthians, foi o escolhido por Carlos Queiroz para render o médio portista.