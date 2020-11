Uribe: «Falta-nos um ponto mas estamos mentalizados para conseguir três»

Mateus Uribe não tem dúvidas que o FC Porto pode garantir já neste jogo, frente ao Manchester City, o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O médio colombiano avisa, todavia, que a equipa não vai pensar na conquistar do ponto que lhe falta para seguir em frente, mas sim na vitória.





"Trabalhamos com ambição e esperamos ter uma boa noite e um bom resultado", começou por explicar, em conferência de imprensa. "O clube caracteriza-se por estar na luta pelos primeiros lugares. Sabemos que vamos enfrentar um rival muito grande, mas temos consciência das nossas capacidades e queremos ganhar tudo. O objetivo é estar nos primeiros lugares, queremos ter uma boa noite e um bom resultado."O facto de faltar apenas um ponto para a equipa seguir em frente não retira a pressão. "A responsabilidade do grupo é em responder em cada jogo. Falta-nos um ponto mas estamos mentalizados para conseguir três. É o que o mister nos diz, temos de ser ganhadores. Não vamos procurar um ponto."Guardiola elogiou a capacidade física dos dragões, mas Uribe explica que o FC Porto precisará mais do que um bom pulmão para levar os citizens de vencida. "Quando enfrentas rivais como o City tens de estar concentrado os 90 ou 95 minutos do jogo. Eles têm jogadores com características capazes de surpreender. Temos de aumentar a nossa capacidade defensiva, estar atentos à ordem tática sem bola e, confiando em cada um dos companheiros, podemos fazer um grande jogo."O médio falou também da relação que tem com Sérgio Oliveira em campo. "O mister sempre nos apoiou, somos jogadores de meio campo mas podemos acompanhar os avançados, dando-lhes equilíbrio na parte defensiva. O Sérgio tem golo e também defende, vamos complementar-nos para fazer um grande trabalho."