Uribe: «Ficámos mais motivados e com mais espaço, a jogar com mais um»

Matheus Uribe reconhece que o jogo ficou mais fácil para o FC Porto quando o V. Guimarães se viu reduzido a dez unidades tão cedo durante o jogo. Para além de se mostrar satisfeito com a vitória (3-0), o colombiano comentou ainda a sua adaptação ao futebol português."[Vermelho] Ficámos mais motivados e com mais espaço, a jogar com mais um. Felizmente conseguimos ganhar.[Vitórias] Com vitórias a equipa fica motivada e consciente da responsabilidade. Agora vamos às seleções, vai ser importante para recuperarmos e prepararmos melhor para o que aí vem.[Campeonato português] É muito físico aqui, não há favoritos, temos que jogar sempre bem porque todas as equipas querem ganhar ao FC Porto.[Melhor Uribe] Ainda tenho muito por dar. Jogo após jogo, quero ir fixando-me no plantel, com as recomendações e a ajuda da equipa técnica. Estou a adaptar-me e tenho muito mais por dar", disse à Sport TV depois do jogo.