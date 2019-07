Uribe iminente já contactou Queiroz

Resolvida a contratação de Marchesín, falta agora limar as derradeiras arestas para a mudança de Mateus Uribe do América para o Dragão. A conclusão do negócio também está iminente, com o FC Porto a pagar uma quantia abaixo dos 10 milhões de euros.





De acordo com a imprensa mexicana, e tal como Luis Díaz, o médio até já falou com Carlos Queiroz, selecionador colombiano que o chamou recentemente para a Copa América.