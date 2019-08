América confirma Uribe no FC Porto e médio já partiu rumo a Portugal

DE ÚLTIMO MOMENTO



Mateus Uribe ya se fue a Portugal. El futbolista colombiano partió sin dar declaraciones.



Próxima parada: el futbol europeo.



| @migue_luk https://t.co/pfff5T0fPJ pic.twitter.com/eOGXqpXTAn — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 4, 2019

Mateus Uribe já viaja para Portugal para ser oficialmente reforço do FC Porto. O médio foi fotografado no aeroporto, minutos antes de embarcar rumo à Europa, e saiu do México sem prestar declarações.A imagem do momento foi partilhada pelo jornal 'Récord', do México, e está a ganhar força nas redes sociais. Uribe, recorde-se, vai ser jogador do FC Porto por quatro temporadas, num negócio que ficou fechado por 9 milhões de euros.













O acordo foi confirmado pelo América, através de um comunicado oficial.