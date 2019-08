Uribe já se despediu dos colegas

Sentindo que o desfecho das negociações estava iminente, Mateus Uribe fez ontem questão de ir ao local de estágio do América despedir-se dos seus companheiros. A evolução das conversas deixou claro, nos últimos dias, que o colombiano já não teria condições de defrontar o Tijuana, partida que teve início à 1 hora da madrugada portuguesa de hoje.





Nesse sentido, Uribe não quis deslocar-se para Portugal sem dar um abraço aos companheiros, em gesto que foi bem recebido no México. O médio aproveitou ainda para trocar impressões com a equipa técnica e, já na saída da unidade hoteleira, ainda assinou alguns autógrafos aos adeptos que se encontravam no local. Foi assim que Uribe encerrou o ciclo mexicano.