Uribe lança jogo com o Chelsea: «Sabemos que não é qualquer um que chega a esta fase»

O FC Porto já só pensa no jogo com o Chelsea e, a três dias do embate com os londrinos, Mateus Uribe fez o lançamento ao embate da 1.ª mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.





Para o médio, nesta fase não há adversários fáceis, pelo que está à espera de muitas dificuldades. Ainda assim, promete atitude."Vai ser um jogo à parte, já são os quartos. Não posso dizer que preferia este ou aquele, porque qualquer rival nesta fase tem valor para estar aqui. Tanto o FC Porto como o Man. City, que enfrentámos na fase de grupos, todos estão à altura desta competição. Vai ser um jogo difícil, mas acho que nós, como Porto, vamos desfrutar ao máximo. Com toda a responsabilidade, sabendo que não é qualquer um que chega a estas fases. Estamos nós, somos os escolhidos para enfrentar este jogo. Sabemos que o Chelsea é uma equipa histórica, que está num bom momento, mas estamos a preparar-nos como sempre. Com todo o respeito que merecem os rivais, o Porto tem esta atitude de querer brilhar nesta competição", disse, num vídeo partilhado pelo emblema azul e branco.