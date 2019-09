Uribe: «Luis Díaz é um jogador que não tem teto»

Desde que chegaram ao Dragão, no defeso, Luis Díaz e Uribe passaram a partilhar o balneário em mais do que uma frente. Já o faziam na seleção da Colômbia, sob o comando de Carlos Queiroz, mas agora fazem-no também diariamente no FC Porto. Um motivo mais do que suficiente para que, na roda de imprensa que protagonizou, o médio fosse questionado também sobre a adaptação do extremo compatriota à nova realidade. E os elogios foram imensos.

"O Luis é um jogador com características impressionantes. Poucos jogadores na Colômbia têm esta capacidade que o Luis tem. Encaixou perfeitamente na Europa e é uma peça fundamental da equipa", começou por dizer, deixando uma garantia sobre o futuro de ‘Lucho’: "É um jogador que não tem teto. Tem muito para alcançar. É um jogador que tem mentalidade para conseguir coisas grandes. Com a qualidade que ele tem, o mais seguro é que vingue", assegurou.