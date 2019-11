View this post on Instagram

Disculpas...Es la única palabra que debo decirles en estos momentos a todas las personas que han enviado mensajes a mi esposa y a mí. Entendimiento...Es la palabra que yo quisiera que ustedes se llevaran de mí, mi profesionalidad no debe ser puesta en tela de juicio por algunos medios que lo que hacen es exagerar la situación sin saber lo que de verdad sucedió o que sencillamente desvirtúan publicaciones de las redes sociales. Mi pregunta para ellos es la siguiente ¿Dónde quedó su ética y veracidad en las noticias? El día viernes celebré el cumpleaños de mi esposa, como cualquier ser humano lo haría, en familia y con amigos cercanos, una celebración sana, rodeado de personas que queremos. A la media noche, después que mis compañeros se fueran, me fui a descansar, ya que al día siguiente no teníamos entrenamiento ni nada por el estilo. Mi familia como yo sabemos que la prioridad número uno en estos momentos es cuidar mi estado físico para poder tener el rendimiento óptimo de un jugador profesional de fútbol. Mi esposa, sus amigos y su familia siguieron en la reunión porque era en el jardín de mi casa, por esa razón medios y personas ajenas a lo sucedido dicen que estuve hasta las 5 A.M. Cosa que es totalmente falsa. Al que dudó de mí, les pido que por favor revisen mi carrera deportiva, la cual me avala como un jugador profesional, ético y comprometido. En estos momentos estoy 1.000% comprometido con el @FCPorto y así seguirá siendo, mi pensamiento es dar siempre lo mejor de mí. Gracias a toda la afición del Porto que me ha apoyado en este mal entendido ? Que Dios los bendiga