Uribe sentiu dores na coxa

A ausência de Uribe da ficha do jogo foi uma das surpresas que Sérgio Conceição promoveu, mas o técnico explicou, no final do encontro, os motivos pelos quais deixou o colombiano de fora da estratégia. "O Uribe sentiu algumas dores na face posterior da coxa e achámos por bem não arriscar", disse o treinador portista na flash interview.

A verdade é que Uribe passou de titular, frente ao Bayer Leverkusen, para a bancada, e nem participou na fase de aquecimento. Ainda esteve no banco de suplentes, mas só ao telemóvel. Nota para o regresso de Fábio Silva ao lote de 18 jogadores que integram a ficha de jogo, o que não sucedia desde o jogo frente ao Ac. Viseu, para a Taça.