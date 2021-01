Uribe: «Taça da Liga tem-nos escapado, mas queremos vencer desta vez»

Numa conversa promovida pela Liga Portugal, o antigo jogador Jorge Andrade e embaixador da Liga entrevistou Mateus Uribe esta tarde, nas redes sociais da Liga. O médio colombiano espera que seja este o ano do fim do enguiço portista na Taça da Liga.





"A expectativa do grupo e do FC Porto é ganhar todas as provas onde está presente. É uma taça que nos tem escapado, mas a mentalidade de todos é conseguir vencer desta vez", comentou o camisola 8 dos dragões, tendo falado ainda um pouco da sua experiência nos azuis e brancos."A adaptação foi muito fácil. Chegar ao FC Porto é como chegar à própria casa. Quanto ao ritmo de jogo, ideias da equipa técnica foi simples, deram-me as bases para isso. Com jogadores como o Pepe, que dá as boas-vindas, ajuda ainda mais. A ideia é conseguir tudo. Ao chegar ao FC Porto, um jogador muda o 'chip' a cem por cento e sabe que com esta camisola tem de ganhar tudo", acrecentou."Fui muito bem recebido longe da minha pátria e da minha família. No Porto sinto-me em casa, não só na cidade como no FC Porto, sentes que estás no teu clube de bairro. O grupo de trabalho é muito carismático, desde o presidente à equipa técnica e restante estrutura", disse ainda Uribe.