Uribe: «Um orgulho jogar contra o Cristiano, mas primeiro está a camisola do FC Porto»

Mateus Uribe confidenciou, em declarações aos meios oficiais do FC Porto, que será um orgulho para si jogar contra Cristiano Ronaldo. No entanto, o médio deixou o alerta de que em primeiro lugar está a camisola do FC Porto.





O míster e a equipa técnica estudam sempre muito bem os rivais e dão-nos sempre essas ferramentas para enfrentar cada jogo. Agora vamos defrontar um grande rival, uma equipa que tem jogadores de grande experiência, jogadores que disputaram esta competição nestas fase demasiadas vezes. Mas nós temos jogadores com muita qualidade e queremos dar um golpe de autoridade.Vai ser importante manter a consistência. Nesta fase, onde defrontamos rivais desta categoria, há que estar bem organizados. Sabemos da qualidade dos jogadores que vamos defrontar e que qualquer descuido poderá dar golo. É um jogo em que temos de estar 90 ou 95 minutos concentrados.: É um orgulho. Sempre foi um jogador que admirei, é o melhor jogador do Mundo e um dos melhores da história. Vai ser um orgulho, mas primeiro está a camisola que tenho e o orgulho de estar no FC Porto. Espero conseguir o resultado que todos queremos.Ter uma semana larga dá para descansar e recuperar. Tivemos uma série de partidos de três em três dias onde não pudemos descansar. Ter uma semana larga deixa-me bem para estar à disposição do míster para o que ele quiser de mim.