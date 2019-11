Uribe volta às rede sociais "em modo seleção" e mulher reage

Ver esta publicação no Instagram Feliz de estar en Modo selección ?? Uma publicação partilhada por Matheus Uribe (@matheus_uribe) a 12 de Nov, 2019 às 4:46 PST

A polémica em torno da festa de aniversário da mulher de Uribe, Cindy Alvárez García, que levou a que o médio colombiano juntamente com Marchesín, Saravia e Luis Díaz ficassem s ob alçada disciplinar do FC Porto parece já ter ficado para trás das costas numa altura em que as seleções nacionais concentram atenções. Uribe deu disso conta no seu Instagram com uma mensagem no estádio da Colômbia."Feliz de estar en modo seleção", escreveu o jogador dos dragões. Ora, a mulher do médio, Cindy Álvarez Garcia, que por estes dias está em Miami , reagiu de imediato à publicação com vários emojis de... fogo e sorrisos.Recorde-se que Uribe já havia pedido desculpa pelo sucedido, também através das redes sociais, dando a sua versão dos factos.













Líder dos Super Dragões partilha imagens da festa deixa mensagem a Sérgio Conceição Líder dos Super Dragões partilha imagens da festa deixa mensagem a Sérgio Conceição