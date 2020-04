Uros Racic associado ao FC Porto

Uros Racic foi este domingo apontado como alvo de mercado do FC Porto pelo jornal 'Super Deporte', de Espanha. A publicação, próxima ao Valencia, dâ enfase a uma possível comunhão de interesses entre o clube che e os dragões no próximo defeso, isto tendo em conta que o Valencia está interessado em Diogo Leite.





O sérvio, de 22 anos, tem dado nas vistas esta época no Famalicão, emblema ao qual está emprestado e que não dispõe de qualquer opção de compra sobre o jogador. No verão de 2018, Racic custou 2,2 milhões de euros ao Valencia, oriungo do Estreval Vermelha. Com contrato até 2022, o médio tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.