Vaga aberta para Carraça na lista da Champions

Os dragões têm de entregar até ao final do dia de hoje a lista de jogadores inscritos para as eliminatórias da Liga dos Campeões, sendo que há a registar a saída de Shoya Nakajima, que foi cedido ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Ficando com uma vaga em aberto, tudo indica que o FC Porto inscreva o lateral-direito Carraça, que foi recentemente utilizado frente ao Farense.

Marcano está na reta final da recuperação da lesão no joelho direito, mas o regresso à competição ainda não será no imediato, pelo que o defesa ex-Boavista deverá ter vantagem na escolha.