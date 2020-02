Vágner Love fala sobre Marega: «Racismo já devia ter acabado»

Vágner Love, avançado do Corinthians, também já comentou a situação de racismo a envolver o portista Moussa Marega.





"Isso já devia ter acabado no mundo no futebol. É uma coisa chata para caramba. Temos que ter a cabeça tranquila. É algo que nunca vai acabar. É no mercado, no shopping, em todo o lado. Só passa para o mundo porque todo a gente vê no futebol. Mas os casos são diários. Gosto de tratar toda a gente com respeito para poder receber em troca isso mesmo. É algo que dificilmente vai acabar. Temos que saber que somos importantes para muitas pessoas", explicou em conferência de imprensa."Não sei se vai solucionar as coisas, mas acho que deveria haver uma punição para o adepto do clube que faz isso. Se punir o clube, os outros adeptos vão querer tirar aquele tipo que fez isso. Se der punição para o Vitória de Guimarães, pode dar certo. Recriminarem o adepto que faz esse tipo de coisa", rematou Love.