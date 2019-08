Valencia fecha a torneira

Moussa Marega continua na mira do Valencia, mas tal como adiantámos na edição de ontem, trata-se de um desejo muito caro para as intenções do Valencia nesta fase. Apesar de ter garantida a presença na Champions e com perspetivas de conseguir um importante encaixe financeiro com a venda de Rodrigo Mora ao Atlético Madrid, Peter Lim, proprietário do clube che, já avisou que fechou a torneira para contratações, sendo que a prioridade passa por apostar na formação e em reforços a baixo custo.

Uma decisão que esbarra desde logo com a vontade de ter Marega, uma vez que a SAD não deixa sair o maliano abaixo dos 30 milhões de euros.