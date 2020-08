Valencia na luta por Toni Martínez

O FC Porto não é o único clube que segue atentamente a situação de Toni Martínez, um dos avançados da moda no futebol português, que marcou 14 golos ao serviço do Famalicão. De acordo com o jornal ‘Super Deporte’, o Valencia viu no espanhol, de 23 anos, uma boa opção para reestruturar o seu ataque com vista à nova época.

Tendo em conta que alguns dos seus dianteiros vão deixar o plantel neste defeso, os responsáveis do Valencia acreditam que Toni Martínez, que fez uma parte considerável da sua formação no clube che, não deverá envolver um avultado investimento. Comparado a Kevin Gameiro, Martínez, cujo contrato com o Famalicão é válido até 2023, marcou mais de 100 golos nas camadas jovens do Valencia.

Entretanto, Diogo Leite continua a ser apontado como um alvo prioritário do emblema espanhol para a nova temporada, juntamente com um substituto para o extremo Ferran Torres.