Valencia não desiste de Diogo Leite e volta à carga

O jornal espanhol 'Superdeportes' escreve esta sexta-feira que o Valencia planeia voltar à carga por Diogo Leite. O clube espanhol - que ainda não tem treinador garantido para a próxima época - planeia fazer uma importante remodelação na defesa, pois vai perder Ezequiel Garay - fala-se que o argentino pode regressar ao Benfica - Mangala e Diakhaby. Há meses que o Valencia sabe que terá de contratar dois centrais, um esquerdino e um destro. E nos centrais esquerdinos o português do FC Porto é prioridade.



O Valencia tem Diogo Leite na mira há meses. Com o aproximar do final da época, e com a necessidade de se tomar decisões para definir um plantel para a próxima, o clube entende que chegou o momento de avançar.



O outro nome da lista para aquela posição é o francês Benoit Badiashile, do Monaco. Ambos têm em comum o facto de serem jovens, fisicamente possantes e bom domínio de bola. Mas apenas um deles será contratado e português é o preferido, segundo o mesmo jornal. E porquê? Fundamentalmente pelo preço, mais acessível do que o gaulês. Além do mais, o Valencia chegou a iniciar negociações com o FC Porto entre fevereiro e março, conversações que acabaram por ser travadas pela pandemia. O Valencia conta gastar 15 milhões de euros neste negócio.