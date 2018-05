Marcelino Toral, treinador do Valencia, negou que o clube espanhol tenha algum acordo com Iván Marcano, aumentando assim a especulação em torno do defesa, de 30 anos, que acaba contrato com o FC Porto."Temos centrais que dão garantias. Que eu saiba, Marcano não tem nada feito com Valencia", referiu o técnico que o lançou no Racing Santander.