Valencia quer avançar por Diogo Leite

O Valencia não desiste de contar com Diogo Leite na próxima época e, nesse sentido, o jornal ‘Super Deporte’, próximo do clube che, deu conta de uma ronda de negociações do Valencia com vários jogadores durante esta semana, entre eles com o central do FC Porto.

Desejado pelo emblema espanhol desde o último mercado de inverno, o defesa, de 21 anos, esteve até ontem concentrado na final da Taça de Portugal, mostrando-se a partir de agora disponível para ouvir propostas. Pela parte do FC Porto há abertura para as negociações.