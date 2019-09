Vaná renovou com o FC Porto antes de ser cedido

Vaná foi oficializado como reforço do Famalicão, esta segunda-feira, mas antes renovou contrato com o FC Porto. Um cenário que foi possível depreender pela lista de inscrições divulgada pela Liga, às 19 horas, na qual o nome do guarda-redes surge associado a uma "prorrogação", sinónimo de extensão contratual.





Apenas na linha de baixo, a instituição que rege o futebol profissional em Portugal confirma a "cedência temporária" do jogador aos minhotos.