VAR esteve em destaque na noite de Portimão

Num jogo com lances polémicos, o vídeo-árbitro, operado por Vasco Santos, foi chamado a intervir em várias ocasiões, tendo algumas delas sido determinantes no desenrolar da partida.

Assim, depois de ter assinalado penálti por alegada mão de Jadson, o árbitro Rui Costa esperou a confirmação do VAR para dar autorização a Alex Telles para bater o penálti. Já no lance do primeiro golo do Portimonense, Marlos Moreno foi solicitado no limite do fora-de-jogo, tendo o árbitro da partida esperado mais uma vez pela indicação de Vasco Santos para validar em definitivo o tento de Dener.

Na reta final do encontro, aconteceu mais um lance que gerou dúvidas e obrigou a nova ligação à Cidade do Futebol. Após um alívio de Júnior Tavares, Marlos Moreno conseguiu isolar-se, tendo posteriormente sido travado em falta por Alex Telles. O VAR, num primeiro momento, confirmou a legalidade da posição do colombiano. Depois deu indicações para que o lateral-esquerdo do FC Porto recebesse ordem de expulsão.