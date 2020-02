Vasco da Gama solidário com Marega: «Não há espaço para o racismo na nossa sociedade»

Os atos de racismo de que Moussa Marega foi alvo este domingo já cruzaram o Atlântico e levaram a uma reação formal por parte do Vasco da Gama, clube brasileiro que sempre que se pautou pela luta contra estes atos, assegurou estar ao lado do jogador do FC Porto e frisou que "não há espaço para o racismo na nossa sociedade".



"Lamentamos por mais um episódio de racismo no futebol, desta vez em Portugal. Somos solidários ao jogador Moussa Marega do @FCPorto vítima de insultos em partida diante do Vitória de Guimarães. Não há espaço para o racismo na nossa sociedade. #RacismoNão", escreveram os cariocas.





