Vasco Sousa assina contrato de formação com FC Porto

Vasco Sousa, de apenas 14 anos, assinou esta quarta-feira contrato de formação com o FC Porto. O médio ofensivo, que representa os azuis-e-brancos desde 2017/2018, vê assim reforçada a aposta por parte dos dragões, depois de uma temporada atípica, devido à pandemia de COVID-19, que fez com que as competições parassem, mas na qual ainda mostrou qualidade suficiente para dar agora este passo. Na próxima temporada, o jovem deve integrar a equipa de sub-15.