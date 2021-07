Vedran Runje reforça a equipa técnica do FC Porto

O FC Porto reforçou a sua equipa técnica com a contratação de Vedran Runje. Trata-se de um croata, de 45 anos, que desempenha a função de treinador de guarda-redes e que nas últimas épocas esteve ao serviço do Antuérpia, da Bélgica. Runje é um velho conhecido de Sérgio Conceição e de Siramana Dembélé, já que todos partilharam o balneário do Standard Liège, enquanto jogadores.





A chegada do antigo internacional croata, que chegou a defrontar o FC Porto, em 2003/04, ao serviço do Marselha, na Liga dos Campeões, não interfere com a posição de Diamantino Figueiredo, já que ambos vão trabalhar com os guarda-redes dos dragões.Hoje, Runje já esteve no Olival a preparar a época, na companhia dos seus colegas da equipa técnica.