Velocidade de Zaidu até impressiona Manafá

Numa corrida de 100 metros entre Manafá, Nanú, Zaidu e Marega, quem ganharia? A pergunta foi feita ao primeiro por um adepto dos dragões, no programa 'Azul Porto' no Porto Canal, e o lateral-direito, depois de pensar um pouco, não hesitou.





"O Zaidu. Confesso que me surpreendeu. Fazemos testes de velocidade na pré-época e ele chegou e foi o melhor. Mas há um que os adeptos normalmente não falam e que também é muito rápido, que é o João Mário", referiu Manafá, que, mais a sério, apontou os fatores que o motivam a melhorar a cada dia."Qualquer jogador quer ganhar títulos e estar no topo. É isso que me motiva. Quero ganhar sempre mais. Os últimos que conquistámos foram perfeitos, mas queremos mais. Somos os campeões em título e sabemos que as outras equipas vêm sempre no máximo contra nós, se não formos competitivos vamos ter problemas", vincou o lateral.