Não é para todos. Muito em breve pic.twitter.com/YI8i7cLp9P — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 19 de julho de 2019

Francisco J. Marques recorreu ao Twitter para anunciar a iminente chegada da FC Porto TV, uma plataforma online que contará com conteúdos totalmente dedicados aos dragões. Sem adiantar grandes detalhes sobre o que aí vem, o diretor de comunicação portista partilhou um vídeo com o genérico do canal, deixando a mensagem "Não é para todos. Muito em breve".