Venda de Óliver Torres deu ao FC Porto mais-valia de... 390 mil euros!

A venda de Óliver Torres ao Sevilha por 11 milhões de euros apenas proporcionou uma mais-valia quase insignificante de... 390.754 euros.





O médio não era primeira opção para Sérgio Conceição e, durante o verão, recebeu uma proposta para regressar ao futebol espanhol que o seduziu. Pinto da Costa foi ao Olival conversar com o treinador, comorevelou, e sensibilizá-lo para o facto de não ter possível permitir uma nova saída a custo zero, depois de Herrera e Brahimi, sendo certo que o criativo não pretendia renovar o contrato que terminava em 2021.Só que depois de ter custado 20 milhões quando chegou à Invicta, oriundo do At. Madrid, o FC Porto não conseguiu encaixar mais do que os tais 11 milhões pela partida do jogador para a Andaluzia, tendo de descontar 10, 609 milhões por vários capítulos como os 15% do passe detidos por terceiros e o "prémio a liquidar ao atleta".Por isso, nas contas do 1º semestre da SAD azul e branca as mais-valias foram muito baixas e não permitiram aliviar o pesado prejuízo que já se esperava.