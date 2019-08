Tudo se conjuga para que o Estádio do Dragão vá ter lotação esgotada no jogo do próximo domingo, frente ao V. Guimarães, uma vez que até ao final do dia de ontem já estavam vendidos 44 mil bilhetes. Faltando ainda alguns dias até ao encontro diante dos minhotos, é quase certo que vão voar das bilheteiras os restantes 3.500 ingressos que restam no Dragão. Isto porque o V. Guimarães tem direito a 2.500 bilhetes e também esses deverão esgotar, pelo que será a maior enchente até agora.

Recorde-se que o maior número de assistência registado neste início de época foi na festa de apresentação (45.217 espectadores), seguindo-se o Krasnodar (45.000).