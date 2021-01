Vice do Grémio sobre Pepê: «Só está concretizado quando estiverem contratos formalizados»

Pepê está mais perto de ser jogador do FC Porto, mas as negociações ainda não estão concluídas. Para Paulo Luz, vice-presidente do Grémio, o dossiê só se poderá considerar encerrado quando tudo estiver assinado e acordado.





"Num negócio desse porte, só se pode considerar concretizado quando os contratos estiveram formalizados e assinados", apontou, explicando em que pé estão as negociações. "As conversas continuam. Estão em andamento, estão mais próximas, mas um negócio internacional desse vulto, que envolve o Grémio, o atleta, os empresários e um terceiro interessado, que é lá o clube de Foz de Iguaçu e o FC Porto, que é o clube mais interessado neste momento, tem muitas variáveis", referiu, em declarações ao podcast "Esporte na Hora do Rush", admitindo que está tudo mais próximo.O dossiê já se arrasta há algum tempo e Pepê tem estado no centro de alguma polémica por uma quebra de rendimento recente, sendo acusado de estar com a cabeça noutro sítio."Um jogador tem esses altos e baixos na carreira, porque o Pepê, por ser muito "fominha", jogou todos os jogos que tivemos neste segundo semestre e neste início de ano. É uma coisa natural e temos a convição que mais à frente vai retomar o ritmo dele. É um menino de 23 anos, que vai fazer 24, e estas coisas são desafios profissionais. Ele também está na iminência de saber que vai para uma outra terra, um outro continente, uma outra cultura e essas coisas mexem com a pessoa", admitiu.