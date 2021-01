Vice-presidente do Grémio e a saída de Pepê para o FC Porto: «Estamos em conversações»

Paulo Luz, vice-presidente do Grémio, admitiu ontem, depois do jogo com o Palmeiras (1-1), que o clube está em negociações para a transferência de Pepê para o Dragão, mas que as partes ainda não chegaram a acordo.





"Realmente estamos a manter conversações, mas ainda não há nada definido. Posso assegurar que desde que nos apurámos para jogar a final da Taça do Brasil definimos que o Pepê estaria connosco até o encerramento do Campeonato Brasileiro e que participaria na final da Taça. Mesmo com o avançar das negociações, se assim acontecer, é um processo que possivelmente vai ocorrer durante o mês de janeiro", sublinhou o dirigente.Um jornalista da Globo avançou que o FC Porto fez uma proposta de 15 milhões, com o clube brasileiro a manter 15 por cento do passe, um modelo que já foi, inclusivamente, utilizado na venda de Everton ao Benfica.O Grémio tem 70 por cento dos direitos de Pepê, sendo a restante percentagem detida pelo Foz do Iguaçu.O mesmo jornalista avança que o FC Porto aceita que a transferência se efetue em julho, o que possibilitaria ao jogador participar nas fases decisivas do Brasileirão e da Taça do Brasil ao serviço do Grémio. O valor da transferência seria pago em três parcelas.