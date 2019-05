Víctor Valdés para o amigo Casillas: "É o teu legado que te define e esse já é histórico"

Víctor Valdés voltou às redes sociais para prestar um tributo a Iker Casillas. O antigo guarda-redes do Barcelona, e companheiro do portista na seleção espanhola durante muitos anos, escreveu uma carta emotiva dirigida ao amigo, onde destacou todas as suas qualidades como jogador e homem."Querido Iker, Querido amigo. Neste mundo do futebol, uns elegem ser guarda-redes, outros devem aprender a sê-lo com as suas virtudes e defeitos. Tu és e serás sempre daqueles que nascem com uma luva em cada mão, um ídolo que tem as qualidades inatas que os outros devem alcançar, aqueles ídolos em que os menos capacitados se fixam em um dia poder alcançar, como tu, o troféu que te reconhece como o melhor, o nosso campeão do Mundo com o número 1 nas costas", começou por escrever Valdés.O antigo dono das redes do Barcelona, e atual treinador do Moratalaz, prosseguiu a sua extensa mensagem com um sem número de elogios ao compatriota. "Meu amigo, é inevitável emocionar-me ao escrever estas linhas, recordando o que vivemos, admirando com uma certa nostalgia aqueles duelos nos treinos, aqueles em que te tinha pela frente e isso fazia-me ser muito melhor, sem tu saberes, porque tu acrescentavas-me algo em todos os treinos. Todo o país te aclamava nas ruas", acrescentou, reforçando a sua admiração por Iker."Querido amigo, o teu coração, esse que continua a bater para o bem de todos aqueles que hoje sonham alcançar aquilo que foste um dia, chama por ti, e eu, como amigo e rival de épocas passadas, animo-te para que sejas de novo o leão branco. É o teu legado que te define e esse já é histórico. Sempre nos meus pensamentos, de guarda-redes para guarda-redes", escreveu Valdés.