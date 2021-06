Vídeo de Morelos lança o ‘pânico’

Alfredo Morelos, avançado referenciado pelo FC Porto, deixou ontem em alvoroço os adeptos do Rangers. O colombiano, de 25 anos, publicou nas redes sociais um vídeo com alguns dos 94 golos que já marcou pela equipa escocesa, o que levou os fãs, assim como a imprensa daquele país, a questionar se não se tratará de um vídeo de despedida. A publicação do ‘Búfalo’ contou com inúmeros pedidos de continuidade por parte de adeptos do Rangers, como de vários do FC Porto a dar conta do seu desejo de que Morelos venha efetivamente a ser reforço portista.





View this post on Instagram A post shared by Alfredo Morelos (@alfredomorelos30)