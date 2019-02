André Villas-Boas já contribuiu com a sua assinatura para a recandidatura de Pinto da Costa à presidência do clube. O processo para manter o líder nos comandos do clube é liderado, como é habitual, por Fernando Cerqueira, e também já conta com o apoio de Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto. As eleições estão agendadas para o próximo ano.