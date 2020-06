Villas-Boas, as palavras de Pinto da Costa e uma 'data limite': «Não quer dizer que seja em 2024»

André Villas-Boas foi dos primeiros sócios do FC Porto a votar nas eleições este sábado. À saída do Dragão Arena, falou aos jornalistas sobre o ato eleitoral, o momento que o clube atravessa e as suas aspirações nos dragões





"O FC Porto precisa de estabilidade, que os próximos quatro anos sejam a extensão do que foi o passado. Agradeço as palavras do presidente, é porque vê em mim uma pessoa com capacidade de liderança e conhecimento do mundo do futebol para liderar um clube como este"."Não quero antecipar cenários, ainda faltam muitos anos para isso. Estipulei 15 anos para a minha carreira de treinador, poderá terminar em 2024, pelo que aí veremos. Não quer dizer que seja em 2024. O que mais desejo é o sucesso do FC Porto e o sucesso da candidatura de Pinto da Costa, a qual fui um dos primeiros a assinar"."Os sócios do FC Porto têm o direito de se apresentar e candidatar Não terão a mesma experiência e 'know how' do presidente... O nosso portismo, pelo menos o meu, é marcado pelo presidente do Pinto da Costa, por ter tornado este clube no maior clube português. Revejo-me nesta candidatura, no presidente, quero muito que continue, que dê estabilidade ao clube A viabilidade económica do FC Porto é um assunto sensível, mas penso que o sucesso desportivo do clube trará a estabilidade económica. É preciso continuar a ganhar, é preciso que a estabilidade económica venha com títulos, será esse o motor".