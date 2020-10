Villas-Boas: «As próximas eleições do FC Porto são em 2024 e acho que vou apresentar-me»

A paixão de André Villas-Boas pelo FC Porto já não é de agora e não é, também, novidade nenhuma. Esta sexta-feira, em entrevista à 'Téléfoot', o atual treinador do Marselha afirmou que pensa em candidatar-se à presidência dos dragões nas próximas eleições, em 2024.





"As próximas eleições do FC Porto são em 2024 e acho que vou apresentar-me", atirou o treinador português, que defronta o emblema azul e branco esta temporada na fase de grupos da Liga dos Campeões, no grupo C, onde constam equipas como o Manchester City, de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, e o Olympiacos, orientado por Pedro Martins.