Villas-Boas e um regresso ao FC Porto: «Não foi por falta de convites de Pinto da Costa»

Villas-Boas já votou este sábado nas eleições do FC Porto e falou aos jornalistas sobre a situação do clube e os convites de regresso



Jogos à porta fechada: "Não é que os estádios em Portugal estejam cheios, mas é um fator determinante, é uma tristeza vivermos um momento como este, futebol é união e estar afastado dos estádios custa. Mas a saúde é o mais importante, há que respeitar estas decisões. Que se resolva e que as pessoas possam regressar o mais depressa possível".





"Parou o campeonato francês, o holandês, belga e escocês. Neste caso em particular saiu bem ao Marselha, porque eramos segundos classificados. São decisões que me ultrapassam completamente. São decisões que temos de respeitar. França não foi o único país que parou. Saiu-nos essa qualificação para a Liga dos Campeões, que reflete um pouco o que foi o nosso campeonato que foi brilhante."Impossível não é, não foi por falta de convites por parte do presidente Pinto da Costa... Tendo em conta os quatro anos que ainda vejo como treinador, um ano como treinador do Marselha, e depois uma experiência mais exótica no Brasil ou no Japão, como já vos tinha dito, fica difícil. O amor que me une a este clube não torna impossível, mas a equipa é muito bem liderada por Sérgio Conceição. Que continue assim, o presidente também o deseja".