André Villas-Boas deseja a continuidade de Conceição: «A nação portista espera a renovação»

André Villas-Boas vai marcar presença no Rali de Portugal, ao volante de um Citroen C3 WRC3 da equipa Sports&You e, à margem da apresentação da Race for Good, esta segunda-feira (para apoiar causas de cariz social e humanitário e cuja 'bandeira' leva na prova), o treinador abordou a continuidade de Sérgio Conceição no FC Porto.





"As intenções do presidente são muito claras, as mesmas se repetem na nação portista, o presidente demonstrou uma intenção de renovação, o próprio Sérgio acho que também, pelo que a nação portista espera que haja entendimento e a renovação. Gostava que ele continusasse, porque joguei contra o FC Porto do Sérgio Conceição e perdi os dois jogos, perdi-os bem, uma equipa extremamente organizada, sei que o Sérgio é um técnico que leva tudo aos limites, na motivação e na preparação, é um treinador muito focalizado em torno dos seus objetivos, treinar o FC Porto é muito exigente, não sei que ambições tem na carreira, as intenções do presidente são claras, pelo que tudo o que for continuidade é mais fácil para o FC Porto", referiu Villas-Boas.Na véspera do 10.º aniversário da conquista da Liga Europa de 2010/11, Villas-Boas garantiu que não precisa de 'lembrete' para assinalar a efeméride. Um momento para sempre recordar."É uma data muito especial para mim, todas estas celebrações ligadas aos 10 anos dos quatro títulos do FC Porto de 2010/10 são algo que me tocam emocionalmente, aos quais estou ligado para a eternidade, foi o meu ano de maior sucesso e a Liga Europa foi um sentimento especial. Era um troféu que ambicionávamos, brilhámos a todos os níveis nessa competição, e Dublin tem um significado especial para mim e para todos os portistas. É uma data que guardo bem an memória, nunca me esqueço, não preciso do calendário do telemóvel para me lembrar, 18 de maio é algo inesquecível", assumiu o antigo técnico dos dragões.