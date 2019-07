Villas-Boas: «Penso muito no meu clube, o FC Porto...»

André Villas-Boas, de 41 anos, deu uma longa entrevista ao 'L'Equipe' onde, além de perspetivar o seu novo desafio no comando técnico do Marselha, foi instado a comentar que linha de rumo pretende dar a uma carreira nos bancos que tinha anunciado como curta.Nesse sentido, uma futura ligação ao FC Porto no plano diretivo voltou a ser cogitada e o treinador que rubricou uma temporada histórica em 2010/11 à frente dos dragões não colocou de parte o sonho da presidência, mantendo a porta aberta a dar uma nova forma à sua paixão clubística depois de ter desempenhado funções na estrutura azul e branca sempre no plano técnico.Esse segmento da entrevista ao diário desportivo francês desenrolou-se desta forma na íntegra:Não sei. Quero continuar ligado ao futebol mas não como treinador. Tenho ideias e penso muito no meu clube, o FC Porto. Sou um adepto do FC Porto desde o meu nascimento e tenho ambições.Talvez (risos). A mais bela experiência da minha vida foi treinar o meu clube de infância. O que vivi nesse temporada foi inacreditável. Penso muito no futuro do clube, é uma possibilidade.Note-se que, tal comorevelou, o processo de recandidatura de Pinto da Costa a um novo mandato, nas eleições de 2020, já se encontra em curso. Nesse sentido, e antecipando a continuidade do atual presidente pelo menos até 2024, André Villas-Boas ainda deverá ter margem para prosseguir a sua carreira de treinador ao mais alto nível antes de se posicionar de forma mais concreta como uma solução para assegurar um novo ciclo de sucesso do FC Porto depois do crescimento verificado desde a chegada de Pinto da Costa ao poder, em 1982.