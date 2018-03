Continuar a ler

"Ainda há jogos para jogar e convém estar alerta, como sempre. Foi muito importante, obviamente, a vitória no Estoril para garantir esta distância e este conforto pontual. Mas estou muito confiante que o FC Porto vai gerir sem problemas esta distância nos 9 jogos que faltam até ao fim do campeonato. Claro que o clássico [com o Benfica] conta sempre, mas neste momento o FC Porto está numa boa posição", reforçou o treinador português,



Villas-Boas adiantou depois que "a gestão das emoções" será o factor mais decisivo a partir de agora no que toca à conquista do título: "Há sempre momentos de euforia que se sobrepõem às grandes vitórias. O treinador tem tido um controle muito importantes neste casos, pois num momento de euforia é o primeiro a intervir, não baixando os braços e mantendo o espírito da equipa. Há um gesto de união de grupo que o FC Porto tem mantido no fim dos jogos, seja com vitórias ou com derrotas pesadas também e é essa foto de união que todos temos visto, esse gesto e essa coerência que nos tem levado bem e vai até ao objectivo final."



Para o técnico o FC Porto é a equipa que melhor futebol tem apresentado: "Apesar de ter sofrido um pouco em alguns momentos neste último jogo com o Sporting, é a equipa que melhor futebol tem apresentado e com mais qualidade de jogo. É a melhor equipa no campeonato neste momento. No início da época estava bem longe e com uma diferença horária bastante alargada, por isso não consegui acompanhar como devia, mas seguramente neste FC Porto há uma marca muito importante do treinador. Um trabalho decisivo de gestão e liderança e esse mérito deve-lhe ser atribuído. Obviamente que ainda falta o objectivo final que tem de ser concretizado e isso é o que interessa, mas temos de reforçar e dignificar já esse aspeto."



Villas-Boas abordou depois a derrota dos dragões por 5-0 frente ao Liverpool na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões: "É preciso perceber que os níveis de investimento deste momento no futebol inglês são completamente dispares do que se passa no resto da Europa. Obviamente que o resultado é exagerado, pois a história do FC Porto tem algum peso. Não foi um jogo para 5-0 e o Liverpool conseguiu concretizar todas as oportunidades que teve, mas ao investimento que se faz no futebol inglês há clubes que infelizmente não podem competir, particularmente o FC Porto no momento em que se encontra."



"[Na segunda mão] Acho que apenas gerir e deixar uma melhor imagem, pois o que conta já é o campeonato e esse é o objectivo principal do FC Porto e esquecer um pouco esta aventura europeia, por agora", referiu ainda sobre o mesmo tema, para depois falar da possibilidade de voltar a orientar os portistas:



"Tenho ainda muitas coisas para concretizar na minha carreira, mas não sei. Sempre disse que quero uma carreira curta de treinador e tenho ainda alguns sonhos para cumprir. Neste momento o meu objectivo é voltar à Europa em junho, mas num campeonato diferente dos que já experimentei, pelo que neste momento voltar ao FC Porto não faz parte dos meus projectos."



O triunfo do FC Porto sobre o Sporting (2-1) na noite de sexta-feira deixou os dragões mais perto da conquista do título, um desfecho que André Villas-Boas considera inteiramente merecido tendo em conta o desempenho da equipa que já orientou com assinável sucesso e está agora nas mãos de Sérgio Conceição com grandes possibilidades de colocar ponto final na hegemonia do Benfica."Estou muito feliz pelo FC Porto. Tem sido uma época excepcional do Sérgio Conceição e de toda a estrutura e o título assenta muito bem ao FC Porto e fico mesmo muito feliz, porque é uma equipa da qual o Sérgio Conceição tem extraído o máximo de rendimento e sempre encontrando grandes dificuldades pelo caminho, como têm sido com as várias lesões de jogadores muito importantes na equipa e no processo. Tudo com mérito absoluto, sem derrotas a nível nacional e sem nada no caminho a manchar esta prestação. Espero que se concretize este sonho do FC Porto e que finalmente seja o fim da hegemonia do Benfica dos últimos quatros anos e o começar de uma nova hegemonia do FC Porto", adiantou Villas-Boas na tarde deste sábado, à margem de uma aula que deu na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, concretamente no Centro de Investigação Médica da FMUP.

Autor: António Mendes