Villas-Boas recorda o título do FC Porto conquistado há 10 anos na Luz: «Este é o nosso destino»

Cumprem-se este sábado 10 anos sobre a conquista de um dos títulos nacionais mais marcantes da história recente do FC Porto. A 3 de abril de 2011, os dragões orientados por André Villas-Boas asseguraram o 25º campeonato azul e branco... em pleno Estádio da Luz. E a este propósito Villas-Boas já recordou a felicidade que esse troféu lhe deu.





Há 10 anos FC Porto festejou título na Luz às escuras: o que é feito de quem esteve nesse jogo?



"Há memórias que nos vinculam com a eternidade. Ser portista, ser campeão nacional, treinar o FC Porto. Como a mesma me é traiçoeira escapa-me o detalhe mas retenho o suficiente para me recordar de ter vivido o dia mais importante da minha carreira desportiva. Entre ansiedade e concentração tínhamo-nos preparado para aquele momento. Fazia parte dos nossos sonhos."5 vitórias para um objectivo.""Ser Campeão na luz.""Este é o nosso destino!"Insaciáveis como éramos nesse dia decidimos que conquistada essa meta a seguinte seria, ser campeão sem derrotas.E assim foi. Com a força de carácter que marcava cada um daqueles jogadores "o nosso compromisso com a vitória" colheu os seus frutos há 10 anos atrás. O título na casa do rival histórico.Perdendo o fôlego em abraços apertados celebramos noite dentro até casa onde no Dagão fomos recebidos pelo vosso amor azul e branco.Este é o nosso destino.Viva o F.C. Porto"