Villas-Boas rejubila com 'Porto Vintage Colheita 2021' e não esquece Quintana

André Villas-Boas vibrou com o apuramento do FC Porto para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. O antigo treinador dos drgões, que recentemente deixou o comando do Marselha, recorreu às redes sociais para celebrar o feito alcançado ontem à noite em Turim e, numa mensagem original, Villas-Boas não esqueceu Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol do FC Porto e da Seleção Nacional que faleceu recentemente.





"Porto Vintage Colheita 2021?. Produzido por Sérgio Conceição.? Engarrafado por Pinto Da Costa. Castas Invicta e Draconiana. Dedicado a Alfredo Quintana?. Coração Azul e Branco", escreveu o técnico de 43 anos.