Villas-Boas sobre o FC Porto: «A seguir a derrotas seguem-se momentos de revolta»

André Villas-Boas está de regresso ao Estádio do Dragão, onde fez história no início da década, e quer agora utilizar o conhecimento que tem do "clube do coração" para dar mais hipóteses ao Marselha de ter sucesso no jogo de amanhã, para a 2.ª jornada da Liga dos Campeões.





"Questões sobre os resultados do FC Porto não têm a ver comigo nem com as minhas responsabilidades. O nosso objetivo é continuar a sonhar com a qualificação, conseguindo um empate ou vitória, mas será complicado. Uma das coisas que conheço bem desta esta casa é que a seguir a derrotas seguem-se momentos de revolta e transcendência e assim será amanhã. Cabe-me utilizar a experiência que tenho desta casa para transcender os meus também", começou por dizer o treinador português, na conferência de antevisão ao encontro.Um comentário sobre o retorno à Invicta foi, por isso, inevitável: "estou muito feliz por voltar, é um misto de sensações que já tive durante o sorteio. Não quero beliscar a grandeza do Marselha, mas este é o clube do meu coração e é um conjunto de emoções fortes. Em primeiro a típica neblina do Porto, que nos torna duros e persistentes. Fui bem recebido pelo nevoeiro e pela cidade mas com uma missão particular, que é honrar a história do Marselha."Questionado sobre as palavras de Sérgio Conceição, que enfatizou o contexto competitivo mais robusto da Ligue 1 comparativamente com a Liga NOS, AVB concordou: "esse contexto é conhecido do Sérgio Conceição, como treinador do Nantes. Conhecendo os dois campeonatos, o francês tem sido estimulante, as equipas competem e os resultados não são tão regulares como em Portugal. Em França há competição mais forte e há anos com grande oscilação na tabela, tirando o PSG."